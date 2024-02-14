МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Проблем с продажей маркированного пива в кегах нет, все необходимое программное обеспечение (ПО) было готово еще прошлой осенью, а торговые сети РФ не отказываются от реализации этого напитка, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В Х5 Group и "Магните" подтвердили эту информацию. Путин расширил полномочия регионов в борьбе с "наливайками"

Ранее организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" попросила вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко перенести с 15 января 2024 года на период после 1 сентября 2024 года требование отчитываться о реализации пива в розлив из-за недостаточной готовности торговли, а также отменить требование отчитываться о каждом факте продажи.

Маркировка пива в кегах началась с 1 апреля 2023 года, а с 15 января 2024 года розничная торговля обязана передавать в государственную систему мониторинга данные о каждом факте продажи. По информации "Опоры России", "подавляющее большинство" предпринимателей не могут соблюдать это требование из-за отсутствия технических средств и программного обеспечения.

"Оператор не подтверждает проблемы с продажей пива в розницу. Десятки тысяч компаний ежедневно подают в систему информацию о продажах пива. Всего зарегистрировано 68 230 розничных участников. Мы на прямой связи со всем рынком. Х5, "Магнит", "О'кей", "Бристоль", "Верный", SPAR, "Гиперглобус", Rostic's, "Теремок", "Бургер Кинг" – все внедрились", — прокомментировали в ЦРПТ.

Там добавили, что все ПО было готово еще прошлой осенью. Рознице сейчас следует только отсканировать код на кеге при подключении к крану.

В X5 Group сообщили, что торговые сети группы участвуют в системе маркировки с момента ее внедрения, а магазины, где есть разливное пиво, продолжили его продажу с 15 января в обычном режиме.

В "Магните" также заявили, что сеть полностью готова к новому этапу маркировки пива и слабоалкогольных напитков и передаче данных в систему "Честный знак". "Все необходимые процессы отлажены и оптимально настроены, поэтому не влияют на скорость операций на кассах и быстроту обслуживания покупателей. Мы не ожидаем трудностей и на следующих этапах введения маркировки пива", — добавили там.