МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Средняя стоимость пивоваренной продукции в прошлом году оставалась на уровне 2022 года, а продажи выросли на 2,1% — и в натуральном, и в денежном выражении, говорится в сообщении Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП). В России прокомментировали проблемы с маркировкой разливного пива

"Средняя стоимость пивоваренной продукции в декабре прошлого лишь на 0,9% выше, чем в декабре 2022 года, а среднегодовая цена 2023 года равна аналогичному показателю за 2022 год", — говорится в сообщении.

"Несмотря на то, что последние несколько лет цены на сырье и упаковку в среднем выросли примерно на 30% и продолжают расти, а общая стоимость производства пивоваренной продукции увеличилась более чем на 17%, пивовары продолжают прикладывать максимум усилий, чтобы продолжать предлагать продукцию по доступным для потребителей ценам", — прокомментировал исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов.

В свою очередь объемы розничных продаж пива в натуральном выражении за год составили 769,6 миллиона декалитров, на 2,1% выше результатов 2022 года; аналогичную динамику демонстрируют и объемы розничных продаж пива в стоимостном выражении, приводятся в сообщении данные Росалкогольтабакконтроля.

При этом пивоваренная продукция, несмотря на рост продаж, стала занимать в общей структуре потребления алкогольных напитков в России 38,1%, что на 0,4 процентного пункта меньше, чем в 2022 году, в отличие от крепкого алкоголя и винодельческой продукции, которые показали прирост в общей структуре потребления. Объемы потребления алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт у пива и пивных напитков также ниже — в среднем 2,58 литра на человека, в то время как у крепкого алкоголя это 3,27 литра.

"Последнее время мы наблюдаем тенденцию, при которой растет потребление крепкого алкоголя. Такой сценарий развития противоречит стратегии по деалкоголизации, согласно которой необходимо стимулировать смещение структуры потребления в сторону слабоалкогольных категорий. Однако устанавливая общие нормы для всех категорий достичь баланса на алкогольном рынке нельзя. В связи с этим мы регулярно обращаем внимание на то, что пивоваренная отрасль нуждается в отдельном регулировании и должна развиваться отдельно", — заключил Мамонтов.