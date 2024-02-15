МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Если зерновые продукты для завтраков, отруби и смеси для мучных изделий включат в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) "Зерно" и начнут наказывать за неисполнение требований, то эти продукты могут исчезнуть с полок российских магазинов. Об этом сообщает издание "Известия". Россия не будет отменять экспортные пошлины на зерно

По данным газеты, введение обязательного исполнения требования по регулированию приведет к увеличению издержек ритейлеров, которые могут достигнуть миллиардов рублей. В связи с этим им придется отказаться от продажи злаковых совсем.

В издании заметили, что ФГИС "Зерно" была создана для отслеживания экспорта и перемещений зерна между регионами, но пока отчеты предоставляют только производители, переработчики и экспортеры. Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский высказал сомнения относительно улучшения контроля, так как ранее власти не сталкивались с фальсифицированной зерновой продукцией и перебоями в поставках.