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2024
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Россиян предупредили об исчезновении из магазинов ряда продуктов
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Если зерновые продукты для завтраков, отруби и смеси для мучных изделий включат в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) "Зерно" и начнут наказывать за... ПРАЙМ, 15.02.2024
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, зерно, продажи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Если зерновые продукты для завтраков, отруби и смеси для мучных изделий включат в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) "Зерно" и начнут наказывать за неисполнение требований, то эти продукты могут исчезнуть с полок российских магазинов. Об этом сообщает издание "Известия".
По данным газеты, введение обязательного исполнения требования по регулированию приведет к увеличению издержек ритейлеров, которые могут достигнуть миллиардов рублей. В связи с этим им придется отказаться от продажи злаковых совсем.
В издании заметили, что ФГИС "Зерно" была создана для отслеживания экспорта и перемещений зерна между регионами, но пока отчеты предоставляют только производители, переработчики и экспортеры. Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский высказал сомнения относительно улучшения контроля, так как ранее власти не сталкивались с фальсифицированной зерновой продукцией и перебоями в поставках.