МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В Германии украинских беженцев уличили в том, что выбросили в мусорный контейнер бесплатную еду из благотворительного продовольственного распределителя, пишет Focus. В Германии обнаружили поддельных "украинцев"

"Сыр, салат, йогурт, специи — безупречно упакованные и съедобные продукты из продовольственного банка в Гере, Тюрингия — в середине декабря оказались в мусорном баке за углом — по-видимому, намеренно выброшены. Жители района Цветцен не могли поверить своим глазам", — рассказывается в статье.

Местный житель Винфрид Штекер рассказал, что он обнаружил выброшенную еду в мусорном баке. Штекер решил проследить, кто это делает, и увидел, как на обочине остановилась машина с украинскими номерами, на которой приехала пара. Супруги пришли с пятью набитыми сумками, прежде чем погрузить их, они на улице разобрали содержимое, после чего мужчина с полной сумкой подбежал к баку и бросил ее туда.

По словам Гизельды Шедлих, руководителя отделения продовольственного банка Geraer Tafel в районе Цветцен, она предъявила этой паре фото выброшенной еды и потребовала объяснений. Мужчина ответил лишь, что ничего не понимает. В итоге он получил продукты в последний раз, его карточка доступа была аннулирована.

Как отметила Шедлих, многие нуждающиеся люди остаются с пустыми руками, поскольку еды не хватает на всех. "Люди постоянно спрашивают нас, можем ли мы снова принять новых нуждающихся людей. Никто из них не стал бы просто выбрасывать то, что предлагали, ведь оно действительно было в отличном состоянии. Если вам что-то не нравится, вы можете оставить это на нашем столе или немедленно вернуть нам. Спрос так велик", — подчеркнула она.

Как рассказали менеджеру несколько человек, розданную еду находят выброшенной в самых разных местах — на остановках автобусов и поездов, под мостами и даже на кладбище.

Geraer Tafel ежемесячно обеспечивает едой более пяти тысяч человек, и это число растет. Из-за большого наплыва украинских беженцев продовольственные банки Германии испытывают сильную перегрузку. После начала СВО спрос на социальное распределение продуктов питания увеличился более чем на 50 процентов, отмечает издание.