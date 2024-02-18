МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Стоимость пельменей с говядиной и свининой, приготовленных дома, составит 233 рубля за 6 порций, что в 1,5 раза меньше, чем средняя цена магазинных вариантов, подсчитали для РИА Новости в "СберМаркете" в честь Всемирного Дня пельменей. Россиян предупредили об исчезновении из магазинов ряда продуктов

"Средняя стоимость покупных пельменей с говядиной и свининой — 369 рублей. Для приготовления пельменей с такой начинкой на 6 порций понадобится: по 180 грамм говяжьего и свиного фарша, 170 грамм репчатого лука, 5 грамм соли, щепотка черного молотого перца, 150 миллилитров воды, 1 куриное яйцо, 300 грамм пшеничной муки, 9 миллилитров подсолнечного масла. Стоимость домашних пельменей составит 233 рубля", — говорится в исследовании.

Отмечается, что в расчетах учитывалось, что цены ингредиентов с учетом граммовок составят 116 рублей за говяжий фарш, 77 рублей — за свиной, 18 рублей за муку, 12 рублей за яйцо, 7 рублей за лук, 1,5 рубля за масло, 1,5 рубля за воду, 17 копеек за молотый черный перец, 7 копеек за соль.

В целом, по данным "СберМаркета", спрос на замороженные пельмени в январе 2024 года вырос на 33% относительно аналогичного периода прошлого года. Лидером по росту продаж оказались пельмени со сливочным маслом, за год спрос на них увеличился в 3,5 раза. На втором месте — пельмени со свининой и говядиной (рост на 64% год к году). На третьем — пельмени с телятиной, их покупали на 49% чаще в январе этого года по сравнению с таким же периодом в 2023 году.

При этом спрос на пельмени халяль вырос за год на 34%. Также в первый зимний месяц текущего года продажи "домашних" пельменей выросли на 17%, "иркутских" — на 13%, "сибирских" — на 6%.