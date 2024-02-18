МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Производитель шоколада Alpen Gold и Milka компания Mondelez International Inc. расширяет свое присутствие в России, несмотря на обещания сократить масштабы производства, пишет Bloomberg. Путин рассказал, что получили российские компании с введением санкций

В период с января по июль 2023 года российское подразделение компании импортировало около 20 миллионов килограмм шоколада, конфет и печенья — на 2% больше, чем за тот же период годом ранее.

У американских и европейских компаний в России нет выбора: уйти и потенциально передать прибыльный бизнес правительству, тем самым профинансировать продолжающийся конфликт, или остаться и подвергнуться осуждению.

"Если бы мы приостановили нашу деятельность, то рисковали бы передать всю нашу деятельность другой стороне, которая могла бы использовать всю выручку в своих интересах. Это означало бы прекращение поставок продовольствия для многих семей, которые не имеют права голоса в этом конфликте", — говорится в заявлении Mondelez, поступившем в Bloomberg.

В свете поступившей критике на компанию за продолжение деятельности в России, Mondelez заявила, что соблюдает санкции, предоставив российскому подразделению большую автономию.

"Начиная с конца 2023 года, мы дали больше независимости местному бизнесу. Продукты, продаваемые в России, теперь производятся внутри страны без импорта готовой продукции из Европы", заявили в компании.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в компании писало, что Mondelez разделила европейский бизнес на 14 "коммерческих подразделений", отвечающих за субрегионы и отдельные страны. Исполнительный директор европейского отделения Mondelez Винс Грубер назвал российское подразделение "автономной организацией" и сообщил о назначении туда нового генерального менеджера по России.