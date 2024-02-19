2024-02-19T05:44:12+03:00
2024-02-19T05:44:12+03:00
2024-02-19T05:44:12+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240219/843104301.html
Сопоставлен средний чек в интернет-магазинах и в офлайне
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Оборот электронной коммерции в России растет быстрее традиционной розницы, а средний чек россиян за покупки в интернете в 2023 году оказался почти вдвое выше, чем в магазинах,... ПРАЙМ, 19.02.2024
банки, потребрынок, финансы, бизнес, новости, интернет-торговля, торговля, сбер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Оборот электронной коммерции в России растет быстрее традиционной розницы, а средний чек россиян за покупки в интернете в 2023 году оказался почти вдвое выше, чем в магазинах, говорится в исследовании "СберАналитики", входящей в группу Сбербанка, которое есть у РИА Новости.
"Средний чек в электронной коммерции почти вдвое превысил средний чек в традиционной рознице: 1184 рубля против 628 рублей", — говорится в материалах.
Также отмечается, что оборот онлайн-покупок в 2023 году вырос на 19% и достиг 12% от общего объема товарооборота в России. При этом офлайн-торговля за прошлый год выросла на 13%.
"Наиболее высока эта разница в таких отраслях, как товары для дома, одежда и обувь, косметика. Например, в онлайн-торговле средний чек на товары для дома составил 4934 рубля, а офлайн — лишь 1015 рублей",- рассказал вице-президент Сбербанка Станислав Карташов.
Отмечается также, что средний чек для одежды и обуви в онлайн-магазинах — 5731 рубль, офлайн — 2593 рубля. На косметику в онлайне россияне тратят в среднем 3695 рублей, а офлайн — всего 1086 рублей.