МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Оборот электронной коммерции в России растет быстрее традиционной розницы, а средний чек россиян за покупки в интернете в 2023 году оказался почти вдвое выше, чем в магазинах, говорится в исследовании "СберАналитики", входящей в группу Сбербанка, которое есть у РИА Новости. Объем интернет-торговли в России вырос на 28 процентов

"Средний чек в электронной коммерции почти вдвое превысил средний чек в традиционной рознице: 1184 рубля против 628 рублей", — говорится в материалах.

Также отмечается, что оборот онлайн-покупок в 2023 году вырос на 19% и достиг 12% от общего объема товарооборота в России. При этом офлайн-торговля за прошлый год выросла на 13%.

"Наиболее высока эта разница в таких отраслях, как товары для дома, одежда и обувь, косметика. Например, в онлайн-торговле средний чек на товары для дома составил 4934 рубля, а офлайн — лишь 1015 рублей",- рассказал вице-президент Сбербанка Станислав Карташов.

Отмечается также, что средний чек для одежды и обуви в онлайн-магазинах — 5731 рубль, офлайн — 2593 рубля. На косметику в онлайне россияне тратят в среднем 3695 рублей, а офлайн — всего 1086 рублей.