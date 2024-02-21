МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Крупные торговые сети в настоящее время продают яйца с отрицательной наценкой — то есть ниже, чем закупили их у поставщиков, основным и необходимым решением ситуации по цене на куриное яйцо считают заключение долгосрочных контрактов, сообщили в ходе заседания аграрного комитета Госдумы РФ представители торговых сетей. Иран выразил готовность поставлять куриные яйца в Россию

Куриные яйца в РФ в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, с начала текущего года по 5 февраля они снизились в среднем на 2,58% — за счет роста производства, поступления продукции из дружественных стран, перехода производителей и сетей на долгосрочные договоры поставок, а также мер господдержки. Мясо кур за 2023 год подорожало на 27,77%, но снижение цен началось уже в декабре (минус 1,9%) и продолжилось в январе (минус 2,5%).

"В 2024 году первые 7 недель мы видим снижение закупочной цены и розничной по сравнению с прошлым годом — закупочная цена снизилась на 15,8%, розничная — тоже на 15% примерно. Наценка у нас полгода примерно отрицательная, если говорить о яйце категории С1-С2, сейчас уровень закупки на уровне 127 рублей, розница — 118 рублей за десяток яиц", — сообщил начальник управления по взаимодействию с региональными органами власти X5 Group Павел Шумов.

Схожая ситуация и по мясу птицы. "Если говорить по курице, то с начала года за 7 недель у нас тоже снижение закупочных и розничных цен — на 5,2%, и на 4%, закупка на уровне 177 рублей за килограмм, розница 168 рублей. Тоже наценка пока отрицательная примерно, минус 7%", — добавил он.

В свою очередь директор по взаимодействию с органами государственной власти "Магнита" Юлия Храмайкова тоже указала на отрицательную наценку при продаже яиц в торговой сети. "В этом году цена на яйца начала снижаться, на шестую неделю яйцо столовое С1 мы закупаем в среднем по 115 рублей за 10 штук, а продаем по 113 рублей. То есть у нас отрицательная наценка по-прежнему сохраняется", — сообщила она, указав также на отрицательную наценку по мясу птицы. Минсельхоз ожидает роста производства яиц и мяса птицы

"Мы действительно считаем, что здесь решение — долгосрочные контракты. По яйцам мы очень активно ведем эту работу, на 55 поставщиков вышли с предложением заключить такие контракты. К сожалению, положительный ответ получили только от 15 птицефабрик", — заметила Храмайкова.

ВООБЩЕ БЕЗ НАЦЕНОК

Гендиректор Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюз") Галина Бобылева подчеркнула в ходе заседания, что за все 10 лет санкций отрасль ни разу не снизила объемы производства: что касается цен, что они весь прошлый год были ниже 2023 года, и выросли только в четвертом квартале. "При этом объемы производства были на уровне прошлого года, дефицита не было. Принимались оперативные меры, были обеспечены объемы производства", — подчеркнула она.

Что же касается долгосрочных договоров, то этот вопрос не только сегодняшнего дня, заметила Бобылева: он обсуждается много лет, но поскольку яйцо — социально значимый продукт, возможно, надо вообще отойти от торговой наценки. "У нас на сегодня торговая наценка до 30%, у нас такие факты. Мы по 150 рублей такое яйцо, которое есть на прилавке, четко по нашему мониторингу не продаем", — сказала Бобылева.

Храмайкова, комментируя это предложение, пояснила, откуда берутся подобные наценки: по ее словам, когда сети закупают продукт, у разных производителей он отличается по цене, и ценообразование происходит от средней цены. "Почему так? Потому что нам важно, чтобы для покупателя была цена доступной, а если мы будем ценообразовываться под каждого производителя, то тогда у нас на полке будет очень небольшой объем по низкой цене, которые быстро уйдет, и будут большие объемы по высокой цене, на что покупатель будет возмущен, что продукт ему недоступен", — заметила она.