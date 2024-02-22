МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рост цен на яйца в Москве в январе замедлился по отношению к концу 2023 года, цена выросла на 5%, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. В России начали продавать яйца с отрицательной торговой наценкой

"По данным Мосстата, цена на яйца в Москве в январе 2024 года в сравнении с декабрем 2023 года выросла на 5%. В то же время наблюдается снижение роста цены по отношению к предыдущему месяцу — в ноябре рост составил 7,6%, в декабре 10,3%", — рассказали в пресс-службе.

В Мосстате отметили, что цена на яйца в Московской области в январе 2024 года в сравнении с декабрем 2023 года выросла на 2,7%. В Подмосковье также наблюдается снижение роста цены по отношению к предыдущему месяцу — в ноябре рост составил 13,4%, в декабре 17,7%.

Также в пресс-службе управления Росстата по Москве и Подмосковью сообщили, что цены на фрукты и цитрусовые в Москве в январе 2024 года стали выше на 23,5%, чем годом ранее, а картофель и репчатый лук подешевели на 23,3% и 11,2% соответственно, сообщили РИА Новости.

"По сравнению с январем 2023 года в январе 2024 года цены на огурцы свежие выросли всего на 1,8%, а цены на картофель и лук репчатый снизились на 23,3% и 11,2% соответственно. В январе 2024 года цены по отношению к январю 2023 года на фрукты и цитрусовые увеличились — на 23,5%. Цены на груши — на 46,0%, лимоны — на 28,1%, виноград — на 27,6%, апельсины — на 21,1%, яблоки — на 20,6%", — рассказали в пресс-службе.

В Мосстате добавили, что в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года повышение цен на плодоовощную продукцию, включая картофель, составило 6,2%, а на фрукты и цитрусовые — 1,7%.

"Повысились цены на огурцы свежие — на 19,1%, морковь — на 14,8%, картофель — на 9,7%, лук репчатый — на 5,8%. Рост цен в январе обусловлен сезонностью. Виноград подорожал на 8%, груши — на 3,5%, яблоки — на 3%. Одновременно снизилась цена на апельсины — на 7,8%, лимоны — на 5,6%", — рассказали в пресс-службе.

В Мосстате уточнили, что в Московской области в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года повышение цен на плодоовощную продукцию, включая картофель, составило 8,0%, а на фрукты и цитрусовые на 3,3%. Повысились цены на огурцы свежие — на 23,7%, капусту белокочанную свежую — на 15,9%, морковь — на 10,9%, картофель — на 9,8%, лук репчатый — на 7,1%. Рост цен в январе обусловлен сезонностью.

Виноград подорожал на 10,6%, груши — на 3,9%, яблоки — на 3,7%. Одновременно снизилась цена на апельсины — на 9,6%, лимоны — на 6,2%.

"В то же время по сравнению с январем 2023 года в январе 2024 года цены на огурцы свежие выросли на 8,2%, на морковь — на 0,6%, цены на картофель и лук репчатый снизились на 33,5% и 11,2% соответственно. В январе 2024 года цены по отношению к январю 2023 года на фрукты и цитрусовые увеличились — на 34,1%. Цены на груши — на 53,1%, лимоны — на 30,5%, виноград — на 38,8%, апельсины — на 29,2%, яблоки — на 19,0%", — добавили в ведомстве.