МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российские рыбаки смогут добывать больше рыбы в Баренцевом море после денонсации соглашения с Великобританией, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Путин вернул России рыбу, которую ели англичане, заявил Володин

"Вчера денонсировали соглашение советского периода с правительством Британии о рыболовстве, подписанное 25 мая 1956 года… Наш президент (Владимир Путин) принял решение расторгнуть договор… Депутаты его единогласно поддержали… Наши рыбаки после денонсации этого соглашения смогут добывать больше рыбы в родном Баренцевом море, она станет доступнее для наших граждан", — сообщил спикер нижней палаты в своем Telegram-канале.

Как упомнул депутат, соглашение позволяло британским судам заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море, в территориальных водах СССР, а затем России. В этой связи Володин уточнил, что случай выхода из договора, который действовал 68 лет, является редкостью.

По словам Влодина, этот договор был односторонним решением, а Россия не получала взамен ничего. Он добавил, что только за прошлый 2023 год англичане выловили 566 тысяч тонн трески и пикши, для них это 40% "рыбного меню".

"Вместе с этим объявляют нам почти 2000 санкций, ведут себя крайне недружественно и агрессивно по отношению к России… Когда спрашивают, можем ли мы им ответить на санкции, — можем", — добавил председатель Госдумы.

Как резюмировал Володин, англичане "должны выучить пословицу: русские долго запрягают".