МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор пока не снимает ограничения на поставку кормов для животных Farmina, произведенных на одном из предприятий Farmina Pet Foods, расположенных в Сербии, но та же продукция другого предприятия этой компании в Сербии продолжает идти в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. Россельхознадзор с 31 января ввел ограничения на корма Farmina Pet Foods

Ведомство в связи с повторным выявлением мышьяка в кормах для животных Farmina ввел с 31 января ограничения на поставку этой продукции, произведенной на сербском предприятии компании Farmina Pet Foods.

"В Сербии имеется два предприятия Farmina. Временные ограничения действуют на предприятие, в продукции которого было выявлено нарушение — RS-34-008 Farmina Pet Foods, в то время как предприятие RS-34-034 FARMINA PET FOODS DOO в настоящее время продолжает осуществлять поставки влажных кормов на территорию Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе.

А в отношении предприятия, поставки продукции которого сейчас закрыты, "информация, поступившая от ветслужбы Сербии относительно выявленных нарушений, оказалась недостаточной для возможности принятия решения о снятии временных ограничений", добавили в пресс-службе.

"Совместная работа с ведомством Сербии проводится, в адрес сербской стороны направлена разъясняющая информация о требованиях, а также запрошены дополнительных материалы", — сообщили там. Обращения от самой компании также поступали, Россельхознадзор направил ответ в установленном порядке.

"Вопрос о снятии временных ограничений может быть рассмотрен после представления сербской стороной исчерпывающих материалов, подтверждающих соответствие кормов требованиям РФ", — пояснили в пресс-службе.