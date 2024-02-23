МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Набивший оскомину "стандартный" подарочный набор на 23 февраля из носков, пены для бритья, шампуня и бритвы обойдется в этом году в 660 рублей, подсчитало РИА Новости на основании данных Росстата. В Госдуме призвали ограничить стоимость на такси в плохую погоду

Элементы традиционного подарочного набора на День защитника Отечества, которые часто становятся объектом шуток и насмешек — это, как правило, носки, пена для бритья, шампунь и бритва. В начале этого года набор из таких товаров стоил 660 рублей. Самой дорогой позицией стала пена для бритья — она обойдется в 275 рублей, а самой дешевой — набор бритв, почти 47 рублей. Шампунь в январе можно было купить за 213 рублей, а пару носков — за 126 рублей.

Больше всего среди этих товаров за год подорожали пена для бритья — на 9,6% и носки — на 7,7%, а вот изменения цен на остальные товары находились в рамках инфляции. Так, стоимость бритв выросла лишь на 4,2%, а шампуня — всего лишь на 0,9%. В целом стоимость набора за год увеличилась на 5,9%.

В качестве альтернативного подарка можно выбрать что-то полезное или связанное с различными увлечениями. Например, можно вручить смарт-часы — по данным Росстата на январь 2024 года, они обойдутся в 5,9 тысячи рублей. Занятия в фитнес-клубе на полгода обойдутся в 15,7 тысячи рублей. Также можно подарить рюкзак — это обойдется в среднем в 2,4 тысячи.

Еще один вариант для подарка — поход в музей или на выставку, для двоих он будет стоить 424 рубля или билеты в кино — 676 рублей на двоих, также можно рассмотреть в качестве подарка коньяк — он обойдется в 1 476 рублей.

Среди этих товаров за год больше всего выросла цена у билета в кино — на 9% и билета на выставку — на 6,6%. Слабее всего подорожал коньяк — на 1,4%, а вот смарт-часы и вовсе стали дешевле — на 0,6%.