МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова получили письмо с предложением плана возврата денежных средств в случае проигрыша компании в суде США.

Как пишет РБК со ссылкой на письмо, которое получили инвесторы от команды Telegram, подлинность которого подтвердил источник, близкий к Telegram, всего структурами компании было привлечено на создание TON $1,7 млрд инвестиций.

Из документа следует, что разработчики предлагают инвесторам несколько вариантов возврата денег.

Первый: вернуть 72% вложенных средств.

Второй: у инвесторов есть возможность получить 110% первоначальных вложений к 30 апреля 2021 года. Это на 53% выше той суммы, которую они могут получить в настоящее время по первому сценарию.

Есть и третий вариант. Если разрешение на выпуск криптовалюты не будет получено от властей США до 30 апреля 2021 года, то Telegram погасит долг перед инвесторами за счет выручки от продажи собственного капитала компании.

Запуск TON был намечен еще на октябрь прошлого 2019 года, одновременно с криптовалютой Gram. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета.

Инвесторы дали согласие на перенос дедлайна запуска блокчейн-платформы на 30 апреля 2020 года. Но судебные слушания по делу все еще продолжаются: 24 апреля суд Южного округа Нью-Йорка признал Gram ценными бумагами и вынес временный запрет на передачу токенов первоначальным покупателям. Это 175 инвесторов, которые купили права на криптовалюту в начале 2018 года.

"К сожалению, в свете недавнего решения окружного суда США мы не можем выдать вам Gram до 30 апреля", — пишет компания инвесторам.

Компания отмечает также, что ежемесячная аудитория мессенджера Telegram составляет около 400 млн пользователей, их естественный прирост составляет 1,5 млн ежедневно. По мнению авторов письма инвесторам, исходя из этого стоимость капитала Telegram превысит совокупную сумму его потенциального долга в несколько раз.