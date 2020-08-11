МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В России могут создать систему, которая будет отслеживать сделки с криптовалютами, пишет РБК во вторник.

Для этого может быть создан проект "Прозрачный блокчейн", который Росфинмониторинг предлагает включить в федеральный проект "Искусственный интеллект".

Об этом издание сообщает со ссылкой на письмо замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина.

Федеральная служба мониторинга выступила с предложением разработать систему анализа операций, которые проводят в России с криптовалютой.

Система, по мнению авторов инициативы, будет работать при помощи искусственного интеллекта.

Первоначальные наработки этой системы созданы в Физическом институте им. Лебедева. Этот инструмент опробован в сфере противодействия наркобизнесу.

Что касается финансирования, то реализация "Прозрачного блокчейна" потребует из бюджета 760 млн рублей.