МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник утром растет на 3,5%, постепенно приближаясь к уровню 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.43 мск биткоин дорожал на 3,55% — до 12 257 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,47% — до 12 220 долларов. На долю биткоина приходится примерно 59% рынка.

"Биткоин вчера закрылся на уровне 12 300 долларов, преодолев сопротивление на 11 800-12 000 долларов. Это бычий сигнал для рынка, который открывает дорогу к максимумам прошлого года на уровне около 14 тысяч долларов", — сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Биткоин пробил коридор 11-12 тысяч долларов и приближается к локальным пикам лета 2019 года. На уровне 14-15 тысяч долларов поджидает большой объем продаж", — добавил глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.