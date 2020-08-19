МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду утром снижается в среднем на 4%, корректируясь после сильного роста ранее, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.28 мск биткоин дешевел на 3,79% — до 11 802 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался в цене на 4,46% — до 11 700 долларов. На долю биткоина приходится примерно 59,4% рынка.

Цена биткоина с начала текущей недели активно росла в среднем примерно на 3% и во вторник впервые с 10 июля 2019 года достигла отметки в 12,4 тысячи долларов. По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, сейчас криптовалюта корректируется вниз.

"Вчера биткоин протестировал ближайшую поддержку на уровне 11 800 долларов, сегодня снижение продолжилось, сейчас он торгуется около 11 700. Если данный уровень будет пробит, то следующая поддержка — 10,8-11,2 тысячи долларов. Быстрый откат с недавних максимумов может беспокоить "быков", но пока это похоже на небольшую коррекцию", — сказал он РИА Новости.