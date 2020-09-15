МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник растет более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.36 мск биткоин дорожает на 3,65%, до 10 760 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин увеличивается в цене на 3,77%, до 10 734 долларов. На долю биткоина приходится около 57% мирового рынка криптовалют.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, стоимость криптовалюты вернулась к уровню, который позволит ей возобновить рост к недавним локальным ценовым максимумам.

"Вчера биткоин вырос более чем на 3%, закрывшись выше 10 600 долларов. Возврат на этот уровень открывает перспективу продолжения роста в сторону недавних максимумов. В поддержку этого тезиса: на рынке явно присутствует ажиотаж в новых проектах, они привлекают много пользователей и деньги", — рассказал он.

"Например, после объявления биржи Binance о поддержке DeFi в рамках своей экосистемы токен BNB, падавший даже сильнее биткоина, вырос почти в два раза за несколько дней", — добавил эксперт.