МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу слабо растет, сохраняясь у отметки в 11 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.52 мск биткоин дорожал на 0,49% — до 10 952 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 0,94% — до 10 967 долларов. На долю биткоина приходится примерно 57,2% рынка.

"Сейчас мы наблюдаем незначительный, но стабильный рост биткоина, в то время как альткоины начали терять свои позиции в цене", — отметил директор Binance в России Глеб Костарев.

"Криптовалютный рынок во многом коррелирует с ценами на золото и ситуацией на фондовом рынке, а на нем сохраняется неопределенность. В четверг, несмотря на то, что ФРС ранее заявила о сохранении низких ставок, американские фондовые индексы закрылись в минусе. Кроме того, участники крипторынка продолжают внимательно следить за развитием событий вокруг Tether и Bitfinex, в отношении которых прокуратура Нью-Йорка ведет разбирательство", — добавил он.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, цена биткоина близка к диапазону 11100-11900 долларов, но не может в него попасть. "Вчерашний день биткоина закрылся практически без изменений на уровне 10940 долларов. Цена достаточно близка к диапазону 11100-11900 долларов, но не может в него попасть. В случае отката ближайшая поддержка находится на 10500 долларов. "Эфир" (криптовалюта ETH — ред.) идет лучше, уже находится в середине диапазона 360-400 долларов. Вчера он прибавил около 6%", — отметил Гусейнов.