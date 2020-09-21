МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник слабо снижается, сохраняясь у отметки 11 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.49 мск биткоин дешевел на 0,08% — до 10 949 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,14% — до 10 936 долларов. На долю биткоина приходится примерно 57,7% рынка.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, стоимость биткоина может продолжить рост в ближайшее время.

"Биткоин закрыл неделю хорошим ростом — плюс 5,6%, цена закрытия 10920 долларов. С учетом того, что уровни 10100 долларов и 10500 долларов успешно пройдены, шансы на продолжение роста высокие. Ближайшее сопротивление — 11550 долларов", — сказал он.

"Тем не менее, нельзя исключать возможность некой консолидации в ближайшие несколько дней. Тогда я ожидаю движения цены в диапазоне 10300-11100 долларов", — добавил эксперт.