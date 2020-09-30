Москва, 30 сен — ПРАЙМ. Александр Лебедев, который продал Национальный резервный банк в конце 2019 года, открывает критповалютный сервис, — пишет РБК со ссылкой на самого бизнесмена.

Independent Decentralized Finance Ecosystem, или InDeFinEco (Независимая децентрализованная финансовая экосистема), будет предоставлять клиентам несколько услуг: кредитование стейблкоинами под залоги криптовалюты с возможностью заработка на депозитах, управление активами и сложные финансовые продукты на основе токенов и криптовалют.

Лебедев рассказал, что стартапе примет участие сооснователь криптобиржи Garantex Сергей Менделеев. Начальные инвестиции в финансовый сервис составят 10-15 млн долларов.

По словам бизнесмена, банк в сфере децентрализованных финансов (бирж для торговли криптовалютой), так называемый DeFi-банк, заработает уже в ближайшие месяцы.

Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что бывший классический банкир выбрал перспективное, но высокорисковое направление.