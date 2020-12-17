МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в четверг растет в цене на болеет чем 8%, поднявшись впервые выше отметки в 21 тысячу долларов и обновив таким образом исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. Биткоин растет во время кризисов: стоит ли купить криптовалюту

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 00.49 мск биткоин дорожает на 7,95%, до 21 072 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 8,31%, до 21 105 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 64,2% всего глобального рынка криптовалют.

"Рынок, как самоорганизующаяся система, нашел путь, как реализовать в полной мере упорство "бычьего" тренда и преодолел новую психологически значимую границу в 21 000 долларов за монету. Заметим, что к взятию этого рубежа он готовился несколько дней, преодолевая опасения потенциальных рисков и наращивая решительность за счет укрепляющейся уверенности инвесторов в нем, как в новом финансовом инструменте", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Однако, не стоит забывать, что в своем движении биткоин обеспечен исключительно эмоциональной поддержкой, а не активами реального сектора экономики. Именно этот факт периодически должен охлаждать спекулятивный пыл рыночных игроков, увеличивая волатильность ведущей криптовалюты мира", — добавил он.