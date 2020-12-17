МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в четверг растет на более чем 13%, поднявшись впервые выше отметки в 22 тысячи долларов и обновив таким образом исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. Стала известна самая прибыльная криптовалюта 2020 года

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 06.10 мск биткоин дорожает на 13,76%, до 22 077 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 14,46%, до 22 120 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 64,6% всего глобального рынка криптовалют.