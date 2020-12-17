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Цена биткоина впервые превысила отметку $22 тыс.
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Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в четверг растет на более чем 13%, поднявшись впервые выше отметки... ПРАЙМ, 17.12.2020
новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в четверг растет на более чем 13%, поднявшись впервые выше отметки в 22 тысячи долларов и обновив таким образом исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 06.10 мск биткоин дорожает на 13,76%, до 22 077 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 14,46%, до 22 120 долларов.
На долю биткоина приходится примерно 64,6% всего глобального рынка криптовалют.