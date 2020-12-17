МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Стоимость биктоина может достичь 25 тысяч долларов к концу 2020 года, например, если американцы вложат в него свои коронавирусные пособия, но, скорее всего, рост криптовалюты будет не таким значительным, заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов. Цена биткоина впервые превысила отметку $22 тысячи

В ночь на четверг цена биткоина обновила последовательно сразу два исторических максимума — сначала превысив отметку в 21 тысячу долларов, а затем — в 22 тысячи долларов.

"Есть вероятность, что до конца года биткоин превысит 25 тысяч долларов, но, на мой взгляд, это был бы плохой сценарий. Это рост на 26% за две недели, а если брать квартал — то в 2,3 раза", — указал Гусейнов.

"Биткоин обычно растет такими темпами в конце цикла, и затем приходит "медвежий" рынок. Я полагаю, что до конца года цена если и вырастет, то не так значительно", — отметил он.

По словам эксперта, рост цены биткоина до 25 тысяч долларов может быть вызван активным инвертированием со стороны США. "Если граждане США, получив новое пособие от государства (по COVID-19 — ред.), все резко купят биткоин. Другие рынки его так не вытянут, мне кажется", — добавил он.