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Биткоин впервые превысил отметку в $23 тысячи
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Биткоин в четверг дорожает более чем на 20% — стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 23 тысяч долларов, побив третий за последние сутки исторический... ПРАЙМ, 17.12.2020
торги, биткоин, новости, экономика, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Биткоин в четверг дорожает более чем на 20% — стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 23 тысяч долларов, побив третий за последние сутки исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Эксперты предполагают, что криптовалюта должна притормозить рост и начать консолидацию.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.21 мск биткоин дорожал на 20,88% — до 23 435 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 20,09%, до 23 403 долларов.
На долю биткоина приходится примерно 65,9% всего глобального рынка криптовалют.
"Начиная с октября во время импульсных движений биткоин рос на 15-20% за 2-3 дня. Сейчас, с 16 числа, рост уже составил 20%. Если, конечно, на рынке не случится эйфория, то на этом цена должна остановиться и начать консолидацию", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.