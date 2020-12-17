МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Биткоин в четверг дорожает более чем на 20% — стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 23 тысяч долларов, побив третий за последние сутки исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Эксперты предполагают, что криптовалюта должна притормозить рост и начать консолидацию.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.21 мск биткоин дорожал на 20,88% — до 23 435 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 20,09%, до 23 403 долларов. Биткоин обновил исторический максимум

На долю биткоина приходится примерно 65,9% всего глобального рынка криптовалют.

"Начиная с октября во время импульсных движений биткоин рос на 15-20% за 2-3 дня. Сейчас, с 16 числа, рост уже составил 20%. Если, конечно, на рынке не случится эйфория, то на этом цена должна остановиться и начать консолидацию", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.