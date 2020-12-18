МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Самую популярную криптовалюту — биткоин — ждет продолжительный бычий тренд, заявил ForkLog заявил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган. ЦБ может ввести тестирование на знание инвестпродуктов с 2021 года

По мнению специалиста, этот тренд наметился еще на уровне $6000-$7000 за криптомонету.

Коган отмечает, что движение цены первой криптовалюты нужно отслеживать только по трендам.

"Я был бы величайшим шаромыжником, если бы давал прогнозы по цене. Я крайне негативно отношусь к заявлениям, что "биткоин будет по $25 000 или по $50 000". Этого не дано знать никому. Единственное, что можно предвидеть, — это тренды. Когда биткоин был еще $6000-$7000, я писал, что, очевидно, тренд "вверх" и достаточно надолго", — пояснил он изданию.

В числе причин, которые толкают биткоин к росту, эксперт перечислил:

печатание денег центробанками,

большой приток ликвидности на традиционные финансовые рынки.



"Когда много ликвидности, какая-то ее часть идет на рынок криптовалют. Также растет регулирование традиционных бирж — сегодня провести любой платеж катастрофически сложно. Естественно в этой связи криптовалюта для кого-то является решением проблем, спрос на нее есть", — добавил он.

Профессор напомнил, что для вложений в криптовалюты традиционные модели прогнозирования возможной прибыли не работают. "В отличие от акций, где есть понятный денежный поток и конкретная стоимость компаний, или облигаций, в которых можно оценить платежеспособность эмитента и доходность по купонам, инвестиции в криптовалюту — это точные инвестиции, которые не дают положительного диджитал-потока. Однако у криптовалют есть потребительская стоимость", — рассказал Коган.