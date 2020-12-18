МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу утром растет более чем на 3%, сохраняя свои позиции возле уровня в 23 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Путин обязал чиновников декларировать криптовалюту

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.06 мск биткоин дорожает на 3,92%, до 22 946 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он растет на 3,54%, до 22 956 долларов. На долю биткоина приходится 65,5% всего глобального рынка криптовалют.

В ночь на четверг цена биткоина обновила последовательно сразу два исторических максимума — сначала превысив отметку в 21 тысячу долларов, а затем — в 22 тысячи долларов. Позднее, в ходе торгов четверга, криптовалюта превысила уровень в 23 тысячи долларов и достигла нового исторического максимума — 23 806 долларов. После этого стоимость криптовалюты замедлила темпы роста.

"Хотя резкий рывок последних двух дней курсовой стоимости биткоина с наступлением 18 декабря и откатился в корректировке, рынок по-прежнему заинтересован в дальнейшем подъеме. Это подтверждают повышенные значения коэффициентов решительности и демократичности и низкие показатели тревожности социальной матрицы крипторынка. Общий эмоциональный фон, присутствующий сегодня на рынке, говорит о том, что выжидательная пауза вполне может вылиться в еще больший подъем. К концу дня 18 декабря мы ожидаем курс главной криптовалюты в районе 25 000 долларов за монету", — рассказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Курс доллара коррекционно растет к мировым валютам

Независимый эксперт Мансур Гусейнов отметил, что после роста цена биткоина на 23% за два дня стоимость криптовалюты должна консолидироваться в течение какого-то времени. "Так что покупать лучше на просадках. Перспектива дальнейшего роста сохраняется, если на рынках акций не случится резкого сдувания пузыря", — полагает он.

"Биткоин, пробив всевозможные максимумы, которые мир видел за последние несколько лет, находится в фазе определения цены. Сравнивая поведение исторической монеты с 2017 годом, стоит отметить несколько отличий. Общая инфраструктура рынка, вероятно, будет предлагать более эффективный механизм ценообразования, поскольку длинные и короткие позиции теперь могут быть открыты на различных рынках. Также есть изменения и на рынке деривативов. Открытый интерес и объемы выросли, как и предложения на этом рынке — опционы, новые контракты", — добавил директор Binance в России Глеб Костарев.