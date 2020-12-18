Биткоин дорожает, сохраняя позиции у уровня $23 тысяч
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу утром растет более чем на 3%, сохраняя свои позиции возле уровня в 23 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.06 мск биткоин дорожает на 3,92%, до 22 946 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он растет на 3,54%, до 22 956 долларов. На долю биткоина приходится 65,5% всего глобального рынка криптовалют.
В ночь на четверг цена биткоина обновила последовательно сразу два исторических максимума — сначала превысив отметку в 21 тысячу долларов, а затем — в 22 тысячи долларов. Позднее, в ходе торгов четверга, криптовалюта превысила уровень в 23 тысячи долларов и достигла нового исторического максимума — 23 806 долларов. После этого стоимость криптовалюты замедлила темпы роста.
"Хотя резкий рывок последних двух дней курсовой стоимости биткоина с наступлением 18 декабря и откатился в корректировке, рынок по-прежнему заинтересован в дальнейшем подъеме. Это подтверждают повышенные значения коэффициентов решительности и демократичности и низкие показатели тревожности социальной матрицы крипторынка. Общий эмоциональный фон, присутствующий сегодня на рынке, говорит о том, что выжидательная пауза вполне может вылиться в еще больший подъем. К концу дня 18 декабря мы ожидаем курс главной криптовалюты в районе 25 000 долларов за монету", — рассказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
Независимый эксперт Мансур Гусейнов отметил, что после роста цена биткоина на 23% за два дня стоимость криптовалюты должна консолидироваться в течение какого-то времени. "Так что покупать лучше на просадках. Перспектива дальнейшего роста сохраняется, если на рынках акций не случится резкого сдувания пузыря", — полагает он.
"Биткоин, пробив всевозможные максимумы, которые мир видел за последние несколько лет, находится в фазе определения цены. Сравнивая поведение исторической монеты с 2017 годом, стоит отметить несколько отличий. Общая инфраструктура рынка, вероятно, будет предлагать более эффективный механизм ценообразования, поскольку длинные и короткие позиции теперь могут быть открыты на различных рынках. Также есть изменения и на рынке деривативов. Открытый интерес и объемы выросли, как и предложения на этом рынке — опционы, новые контракты", — добавил директор Binance в России Глеб Костарев.
https://1prime.ru/cripta/20201218/832620234.html