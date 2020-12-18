МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Coinbase объявила о планах выйти на американскую биржу.

Торговая площадка конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, которая обязательна для выхода на биржу.

Coinbase не стала раскрывать детали предполагаемого размещения, а представители биржи отказались от комментариев.

Отмечается, что Coinbase может стать первым крупным игроком на криптовалютном рынке, который стал публичной компанией.

Еще летом агентство Reuters со ссылкой на источники писало о намерении Coinbase выйти на биржу. Тогда сообщалось, что компания намерена провести прямое размещение, а не IPO. Сейчас в заявлении Coinbase не говорится о том, собирается компания провести IPO либо прямое размещение. Эксперт рассказал, сколько продлится "бычий" тренд для биткоина

Если будет принято решение о прямом размещении, то компания начинает торговать своими акциями на бирже напрямую, без поддержки андеррайтеров. Она также не будет проводить обычные процедуры, предшествующие IPO.

Для того, чтобы выйти на биржу США, Coinbase необходимо, чтобы SEC после проверки ее деятельности дала соответствующее разрешение. В случае с криптовалютной компанией, отмечают эксперты, это может оказаться более сложным процессом, чем обычно.