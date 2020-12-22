МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Россети" на фоне рекордного роста стоимости биткоина видят угрозу перегрузки сетей в связи с активизацией "черных" майнеров, но проводят системную работу по борьбе с такой деятельностью, сообщили РИА Новости в компании.

Биткоин дешевеет после обновления исторического максимума

В воскресенье стоимость биткоина впервые поднялась выше 24 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд. "Рост стоимости криптовалют безусловно связан с увеличением интереса к майнингу. В этой связи возможна активизация "черных" майнеров, чья деятельность не только приводит к экономическому ущербу (убыткам) энергокомпаний, но также создает угрозу перегрузки сетей и риски возникновения аварий", — отметили в "Россетях".

"Россети" проводят системную работу по борьбе с незаконным потреблением со стороны таких "ферм", наработана большая практика по выявлению и пресечению их деятельности. Материалы передаются в правоохранительные органы. Возбуждаются уголовные дела по статьям, предусматривающим наказание с реальным сроком лишения свободы", — добавили в компании.