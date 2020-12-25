МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Администрация Дональда Трампа, которая уже в январе уступит место правительству избранного президента США Джо Байдена, приготовило напоследок неприятный сюрприз для американцев, владеющих криптовалютой. Биткоин поднимался на Livecoin до $2 миллионов

Отмечается, что эти действия со стороны властей США могут привести к падению курса биткоина. Впрочем, как и других почти всех цифровых монет.

Помимо американцев, эти действия аппарата Трампа могут навредить игрокам на рынке криптовалюты за пределами США, пишет The Verge.

Американское федеральное агентство FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по расследованию финансовых преступлений), которое входит в минфин США, выступило с инициативой ввести новые правила, которые в случае их принятия позволят правительству страны отслеживать все транзакции биткоинов.

Эти предложения были поданы в пятницу, 18 декабря, и правительство Трампа хочет принять их до прихода администрации Байдена: общественности дали только 15 дней для внесения предложений и обсуждению документа.

То есть, уже после Нового года эти правила могут вступить в силу.

Поправки касаются цифровых кошельков, которые использут для хранения криптовалют. В частности, владельцы таких кошельков будут обязаны идентифицировать себя на криптовалютных биржах (например, на бирже Coinbase), если они хотят перевести более $3000 за одну транзакцию.

В свою очередь криптобиржа будет обязана собирать и хранить информацию об обоих владельцах частных кошельков: и отправителе, и получателе.

Помимо этого, биржа будет сообщать о ежедневных транзакциях, превышающих отметку в $10 000.

Поясняется, что если эти поправки будут приняты, то криптобиржам придется функционировать в таком же режиме, как у банков. Это вряд ли понравится создателям децентрализованной экосистемы на основе блокчейнов, основной привлекательной чертой которых изначально была анонимность.