МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Стоимость биткоина на короткое время превысила отметку в 25 тысяч долларов, обновив исторический максимум, но он тут же потерял в цене, свидетельствуют данные торгов. Власти США хотят обрушить биткоин за новогодние праздники

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 06.36 мск стоимость биткоина установилась на отметке 25 тысяч долларов, но сразу поползла вниз. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 06.50 мск биткоин дорожает на 5,73%, до 24 908 долларов.