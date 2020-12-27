МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Стоимость биткоина превысила отметку в 27 тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 09.01 мск стоимость биткоина установилась на отметке 27 215 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.05 мск биткоин дорожает на 9,85%, до 27 232 долларов.

Только минувшей ночью цена биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов.

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