МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Биткоин в воскресенье дорожает более чем на 13%, и стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 28 тысяч долларов, продолжая побивать исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов.

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По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14.07 мск биткоин дорожает на 13,15%, до 28 119 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 13,65%, до 28 090 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 71% всего глобального рынка криптовалют.

"Преодоление биткоином отметки в 28 тысяч долларов за монету, хотя и удивительно в своем резком подъеме, но вполне закономерно и ожидаемо. С одной стороны, определенную роль играет массовая сублимация, связанная с усталостью от пандемии и связанными с нею высокими личными финансовыми рисками во многих направлениях бизнеса. С другой — повышенные эмоциональные ожидания, связанные с предвкушением новогодних перемен", — прокомментировал ситуацию для РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Но, видимо, ведущую роль начинает играть более последовательное выстраивание самого криптобизнеса и его инфраструктуры, что не может не укреплять уверенность игроков и подталкивать криптовалюту к росту. По нашим оценкам, к утру предстоящего понедельника биткоин вполне может приблизиться к отметке в 29 тысяч долларов за монету", — заключил он.