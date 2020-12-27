МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Биткоин в воскресенье дорожает более чем на 13%, и стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 28 тысяч долларов, продолжая побивать исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. Центробанк объяснил отличия цифрового рубля от криптовалюты

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14.07 мск биткоин дорожает на 13,15%, до 28 119 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 13,65%, до 28 090 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 71% всего глобального рынка криптовалют.

"Преодоление биткоином отметки в 28 тысяч долларов за монету, хотя и удивительно в своем резком подъеме, но вполне закономерно и ожидаемо. С одной стороны, определенную роль играет массовая сублимация, связанная с усталостью от пандемии и связанными с нею высокими личными финансовыми рисками во многих направлениях бизнеса. С другой — повышенные эмоциональные ожидания, связанные с предвкушением новогодних перемен", — прокомментировал ситуацию для РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Но, видимо, ведущую роль начинает играть более последовательное выстраивание самого криптобизнеса и его инфраструктуры, что не может не укреплять уверенность игроков и подталкивать криптовалюту к росту. По нашим оценкам, к утру предстоящего понедельника биткоин вполне может приблизиться к отметке в 29 тысяч долларов за монету", — заключил он.