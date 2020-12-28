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Подсчитано число утерянных навсегда биткоинов
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По всему миру майнеры навсегда утеряли от трех до пяти миллионов биткоинов, заявил в беседе с РИА Новости руководитель отдела цифровых активов швейцарского онлайн-банка Swissquote... ПРАЙМ, 28.12.2020
биткоин, криптовалюта, криптобиржи, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. По всему миру майнеры навсегда утеряли от трех до пяти миллионов биткоинов, заявил в беседе с РИА Новости руководитель отдела цифровых активов швейцарского онлайн-банка Swissquote Крис Томас.
Он отметил, что вывод этой утеряной криптовалюты стал невозможен. Причина — либо забытые пароли, либо повреждения оборудования для их майнинга.
Всего же на данный момент майнерами добыто порядка 19 миллионов биткоинов. В следующем 2021 году их число достигнет 21 миллиона.
Он добавил, что при этом спрос на биткоины продолжит превышать предложение, поэтому в следующем году криптовалюта продолжит дорожать.
На момент написания новости биткоин на биржах торговался на отметке в $ 26,962 за монету. Накануне — 27 декабря — эта криптовалюта побила свой рекорд и торговалась на отметке $27 603.