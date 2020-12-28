МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Биткоин в понедельник после обновления исторического максимума в воскресенье слабо снижается, находясь у уровня 27 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Биткоин в очередной раз обновил исторический максимум

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.24 мск биткоин дешевеет на 1,1%, до 27 115 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 1,91%, до 27 109 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 69,3% всего глобального рынка криптовалют.

На прошлой неделе цена биткоина обновила последовательно несколько исторических максимумов — сначала превысив отметки в 25 тысяч долларов, затем — в 26 тысяч долларов, а после — в 27 тысяч долларов. В воскресенье цена биткоина превысила уровень в 28 тысяч долларов и достигла нового исторического максимума — 28 395 долларов. Власти США хотят обрушить биткоин за новогодние праздники

"Стремительно взлетев в воскресенье днем до значений нового исторического максимума, к вечеру биткоин сначала замедлил подъем, а затем и опустился в коррекционном откате. Однако обновленные значения, хотя и показывают, что психологический настрой ведущей криптовалюты становится менее экспансивным, и, возможно, тактический рост замедлится, однако к концу понедельника 28 декабря, в связи с сохраняющейся ориентацией рынка на активное взаимодействие, мы ожидаем курс близкий к 28 500 долларов за монету", — прокомментировал ситуацию для РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.