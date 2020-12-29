МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Марк Ньютон, основатель и глава инвесткомпании Newton Advisors и трейдер с 20-летним стажем, рассказал в интервью CNBC о том, что собирается продать криптовалюту в течение двух недель, и назвал две причины в пользу скорого падения ее курса. Эксперт рассказал, что можно купить за биткоин

Эксперт считает, что, хотя с начала осени биткоин подорожал на 165% (до $26,5), его рост прервется уже в январе. Ньютон обращает внимание на то, что динамика курса BTC циклична. Исторически, если четвертый квартал был удачным для криптовалюты, то следующий начинался с падения.

Во-вторых, по мнению эксперта, несмотря на большой спрос на биткоин среди институциональных инвесторов, розничные покупатели до сих пор проявляют к нему малый интерес. Тем не менее, Ньютон подчеркнул, что ожидает увеличения цены актива в среднесрочной перспективе.

Напомним, что ранее аналитик портала Bitcoinist Яшу Гола спрогнозировал подорожание биткоина до $30-32 тысяч до конца текущего года. Среди причин укрепления криптовалюты он выделил возможную раздачу по $2 тысячи гражданам США. Такие меры поддержки экономики приводят к обесцениванию доллара, что положительно влияет на BTC, объяснил он.