МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Биткоин в среду утром вышел на уровень чуть выше 28 тысяч долларов, возобновив "зеленый" тренд, свидетельствуют данные торгов. Мировые ЦБ готовятся к запуску своих цифровых валют

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.11 мск биткоин дорожает на 6,81%, до 28 053 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 5,92%, до 28 025 долларов.

На долю биткоина приходится 69% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине месяца. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. А в воскресенье цена биткоина превысила 28 тысяч долларов, установив новый исторический максимум — 28 395 долларов, после чего несколько скорректировалась.

"Несмотря на некоторую нерешительность текущего психологического фона крипторынка после недавнего коррекционного отката, сегодня мы ожидаем возвращения к росту курса биткоина, который к концу дня 30 декабря может достигнуть значений в 28 500 долларов за монету", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.