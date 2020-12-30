НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек — ПРАЙМ. Центральное бюро экономической разведки Индии предложило обложить торговлю биткоином налогом в 18%, что может принести казне до 980 миллионов долларов (72 миллиарда рупий) в год, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники в министерстве финансов. Трейдер посоветовал продать биткоин в течение двух недель

По данным источников, центральное бюро экономической разведки Индии, являющееся подразделением минфина, предположило, что биткоины могут быть отнесены к классу "нематериальных активов", а налог может быть наложен на все транзакции. Также криптовалюта может рассматриваться как оборотные активы, а налог начисляется на маржу, полученную в ходе ее торговли.

Как отметило центральное бюро экономической разведки, общий объем рынка биткоинов в Индии может достигать 5,4 миллиарда долларов (400 миллиардов рупий).

Нерегулируемые криптовалютные биржи и их торговля стали более серьезной проблемой для правительства Индии, особенно после того, как верховный суд в марте отменил введенный в 2018 году запрет центробанка Индии на торговлю цифровыми валютами.

Ранее власти страны выразили обеспокоенность по поводу использования биткоинов в незаконной деятельности, включая отмывание денег, из-за отсутствия правил регулирования криптовалюты.