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СМИ: торговлю биткоином в Индии могут обложить налогом в 18%
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Центральное бюро экономической разведки Индии предложило обложить торговлю биткоином налогом в 18%, что может принести казне до 980 миллионов долларов (72 миллиарда рупий) в год,... ПРАЙМ, 30.12.2020
индия, биткоин, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек — ПРАЙМ. Центральное бюро экономической разведки Индии предложило обложить торговлю биткоином налогом в 18%, что может принести казне до 980 миллионов долларов (72 миллиарда рупий) в год, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники в министерстве финансов.
По данным источников, центральное бюро экономической разведки Индии, являющееся подразделением минфина, предположило, что биткоины могут быть отнесены к классу "нематериальных активов", а налог может быть наложен на все транзакции. Также криптовалюта может рассматриваться как оборотные активы, а налог начисляется на маржу, полученную в ходе ее торговли.
Как отметило центральное бюро экономической разведки, общий объем рынка биткоинов в Индии может достигать 5,4 миллиарда долларов (400 миллиардов рупий).
Нерегулируемые криптовалютные биржи и их торговля стали более серьезной проблемой для правительства Индии, особенно после того, как верховный суд в марте отменил введенный в 2018 году запрет центробанка Индии на торговлю цифровыми валютами.
Ранее власти страны выразили обеспокоенность по поводу использования биткоинов в незаконной деятельности, включая отмывание денег, из-за отсутствия правил регулирования криптовалюты.