Цена биткоина обновила исторический максимум
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Биткоин в субботу дорожает более чем на 8%, стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше психологической отметки в 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.21 мск биткоин дорожает на 2,50%, до 30 094 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 2,85%, до 30 145 долларов, обновив исторический максимум.
На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов.
"Текущее состояние социальной матрицы (социомы) крипторынка говорит за то, что преодоление границы биржевого курса в 30 тысяч долларов может оказаться верхним пределом, после которого пойдет медленный откат на прежние курсовые позиции", — сказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
"Этой ситуации, в частности, вполне может способствовать всемирное празднование новогодних праздников. Поэтому криптоигрокам сегодня целесообразно внимательнее приглядываться к текущим тенденциям, чтобы своевременно закрыть нужные позиции", — добавил он.
https://1prime.ru/cripta/20210102/832734825.html