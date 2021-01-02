МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Биткоин в субботу дорожает более чем на 8%, стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше психологической отметки в 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что можно купить за биткоин

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.21 мск биткоин дорожает на 2,50%, до 30 094 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 2,85%, до 30 145 долларов, обновив исторический максимум.

На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов. Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты

"Текущее состояние социальной матрицы (социомы) крипторынка говорит за то, что преодоление границы биржевого курса в 30 тысяч долларов может оказаться верхним пределом, после которого пойдет медленный откат на прежние курсовые позиции", — сказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Этой ситуации, в частности, вполне может способствовать всемирное празднование новогодних праздников. Поэтому криптоигрокам сегодня целесообразно внимательнее приглядываться к текущим тенденциям, чтобы своевременно закрыть нужные позиции", — добавил он.