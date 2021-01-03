Цена биткоина преодолела отметку в $34 тысячи
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Цена биткоина преодолела отметку в $34 тысячи, следует из данных торгов.
https://1prime.ru/cripta/20210103/832737195.html
В последнее время организациям и физическим лицам стали поступать телефонные звонки якобы от имени Агентства экономической информации «ПРАЙМ» (или от Аналитического агентства Прайм) с предложением финансовых услуг и покупки акций. АО «АЭИ «ПРАЙМ» не оказывает непосредственно финансовые услуги и к звонкам такого характера отношения не имеет. Данные звонки поступают от мошенников, будьте осторожны!
Авто
Tesla поставила рекордное количество машин в 2020 году
Криптовалюты
Биткоин преодолел отметку в $33 тысячи
Банки
Суд в Москве арестовал активы 19 экс-руководителей Инвестбанка
Пандемия коронавируса
Врач в Мексике попала в реанимацию после вакцинации
Прогнозы-2021
Эксперты рассказали, как изменятся цены в 2021 году
Пенсии
Экономисты: рост пенсий не улучшит жизнь граждан
Северный поток-2
В бундестаге оценили отказ от "Северного потока 2" как самоубийство
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Цена биткоина преодолела отметку в $34 тысячи, следует из данных торгов.
https://1prime.ru/cripta/20210103/832737195.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.