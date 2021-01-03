МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта в мире отмечает 3 января день рождения — за 12 лет биткоин вырос от малоизвестного актива до обсуждаемого центробанками инвестиционного инструмента стоимостью почти 30 тысяч долларов. В 2021 году его цена продолжит расти и может достичь уровня в диапазоне 38-100 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Цена биткоина преодолела отметку в $34 тысячи

Сеть биткоина была запущена 3 января 2009 года. Его создатель выступал под псевдонимом Сатоши Накамото, однако идентифицировать его до сих пор не удалось. Первое время о криптовалюте знали лишь в узком кругу IT-специалистов, однако уже через несколько лет на фондовых биржах стали появляться индексы и фьючерсы на биткоин, а мировые центробанки заговорили о создании своих национальных криптовалют. Столь активный интерес к биткоину привел к росту его цены — за 2020 год она выросла в 3,95 раза.

"Я ожидаю, что в 2021 году биткоин достигнет отметок значительно выше текущих. Позитивный прогноз — в третьем квартале 2021 года стоимость биткоина превысит отметку 65-75 тысяч долларов. Негативный сценарий — весь год будет представлять консолидацию актива в широком диапазоне цен 10-25 тысяч долларов с кратковременными выходами за обозначенные границы с целью роста в последующие 2022-2023 годы", — считает президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

ВСЕ ЯЙЦА ПО КОРЗИНАМ

Основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис отметил, что стремительный рост цены биткоина подкрепляется ограниченной эмиссией криптовалюты, — на сегодняшний день создано более 19 миллионов биткоинов из 21 миллиона возможных. Биткоин уже все: обновил исторический максимум и стал похож на пузырь

"Я думаю, что в 2021 году мы легко можем увидеть стоимость биткоина в 50 тысяч долларов, однако это будет сопровождаться взлетами и падениями, поэтому инвесторам стоит иметь терпение и "не класть все яйца" в корзину с биткоинами, потому что мы легко можем увидеть в течение года биткоин и по 12-15 тысяч долларов", — считает он.

"Достигнет ли криптовалюта сопоставимого уровня – вопрос сложный… Если говорить о некой цифре фиксированного прогноза на 31 декабря 2021 года, то в столь странной ситуации, какая была во всех сферах в 2020 году, я бы остановился на 60 тысячах долларов, предположив, что в марте-апреле курс упадет до 12 тысяч долларов, но потом реабилитируется, поднявшись до 60 тысяч долларов", — прогнозирует директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Предположу что мы увидим падение в район ниже 10 тысяч долларов за биткоин уже в самое ближайшее время, после чего будет чуть не менее резкий отскок вверх. Оптимистичная цена — 38 тысяч долларов за биткоин в пике, средняя цена по 2021 году — в пределах 20 тысяч долларов", — добавил глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков. Coinbase первой из криптовалютных компаний станет публичной

Глава криптоинвестиционного фонда Hash CIB Яков Баринский, в свою очередь, ожидает роста цены биткоина до 100 тысяч долларов в 2021 году. Схожие ожидания и у руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура: позитивный прогноз составляет 90 тысяч долларов на конец 2021 года, умеренный — 50 тысяч долларов, а негативный — падение до 10 196 долларов.

"Но с учетом нынешней динамики и фундаментальных тенденций такой вариант развития событий выглядит маловероятным. Скорее, основной торговый диапазон пары BTC/USD в 2021 году будет располагаться между 25-30 тысячами долларов. При этом нельзя исключать скачков цены выше 40 тысяч и ниже 18 тысяч. Столь широкие диапазоны прогнозирования, в первую очередь, связаны с неопределенностью основных драйверов рынка, а также со все еще относительно малой капитализацией биткоина по сравнению с традиционными активами, что в свою очередь не исключает и спекулятивных движений", — добавил Мазур.