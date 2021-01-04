МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает в понедельник более чем на 10% и опускается ниже 31 тысячи долларов, при этом от исторического максимума в 34 778 долларов криптовалюта потеряла уже 12%, свидетельствуют данные торгов. Биткоин уже все: обновил исторический максимум и стал похож на пузырь

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 12.46 мск стоимость биткоина снижается на 9,5%, до 30833 доллара. Минутами ранее показатель падал на 10,4%. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию биткоин дешевеет на 9,98%, до 30824 долларов. На долю биткоина приходится примерно 69,15% всего глобального рынка криптовалют.

В воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов.