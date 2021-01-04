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2021
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Биткоин дешевеет более чем на 10%
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Стоимость биткоина падает в понедельник более чем на 10% и опускается ниже 31 тысячи долларов, при этом от исторического максимума в 34 778 долларов криптовалюта потеряла уже 12%,... ПРАЙМ, 04.01.2021
криптовалюты, торги, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает в понедельник более чем на 10% и опускается ниже 31 тысячи долларов, при этом от исторического максимума в 34 778 долларов криптовалюта потеряла уже 12%, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 12.46 мск стоимость биткоина снижается на 9,5%, до 30833 доллара. Минутами ранее показатель падал на 10,4%. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию биткоин дешевеет на 9,98%, до 30824 долларов. На долю биткоина приходится примерно 69,15% всего глобального рынка криптовалют.
В воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов.