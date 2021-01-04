Стоимость биткоина падает до $29,1 тысяч
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Биткоин дешевеет уже на 15%, до $29,1 тысяч, следует из данных торгов.
https://1prime.ru/cripta/20210104/832744464.html
В последнее время организациям и физическим лицам стали поступать телефонные звонки якобы от имени Агентства экономической информации «ПРАЙМ» (или от Аналитического агентства Прайм) с предложением финансовых услуг и покупки акций. АО «АЭИ «ПРАЙМ» не оказывает непосредственно финансовые услуги и к звонкам такого характера отношения не имеет. Данные звонки поступают от мошенников, будьте осторожны!
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Биткоин дешевеет уже на 15%, до $29,1 тысяч, следует из данных торгов.
https://1prime.ru/cripta/20210104/832744464.html
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