МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Объем сделок с криптовалютой в России с ноября 2019-го по ноябрь 2020-го увеличился на 222%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей международной платформы для торговли биткоинами Paxful. Золото или криптовалюта? Что будет расти в 2021 году

Наибольший прирост произошел весной, тогда число таких сделок подскочило в два раза по сравнению с первым кварталом 2020 года. Количество пользователей за 12 месяцев увеличилось на 309%. Всплеск интереса к криптовалюте сопровождался взрывным ростом ее стоимости. В 2021 году при самом оптимистичном сценарии эксперты прогнозируют повышение курса биткоина вплоть до $90 тыс.

Аналитики считают, что главные причины такого интереса — не хайп и не желание быстро заработать, как это было в 2017-м, когда биткоин и альткоин только начали набирать популярность. Экономическая неопределенность, падение курсов национальной валюты и низкие ставки по вкладам оказались для россиян основными стимулами для инвестиций в крипту.

В то время, как, например, Сбербанк предлагает ставку в 3% по накопительному вкладу, а годовая инфляция составляет около 4%, хранить деньги таким образом становится абсолютно невыгодно. Поэтому население ищет другие пути инвестиций, например, в биткоин, чтобы заработать, а не потерять 1% в банке, рассказал директор по развитию в России Paxful Антон Козлов.

30 декабря биткоин впервые в истории преодолел отметку в $28,5 тыс. Повышенный спрос на криптовалюту еще больше подталкивал розничных и институциональных инвесторов вкладываться в этот актив. Такие его качества, как высокая волатильность, применимость в повседневной жизни наравне с фиатными деньгами, делают его привлекательным для сохранения и накопления сбережений, считают эксперты.