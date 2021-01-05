МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент Rosenberg Research и бывший экономист Merrill Lynch Дэвид Розенберг в интервью CNBC предупредил инвесторов о пузыре, сформировавшемся как на фондовом рынке, так и на рынке криптовалют. Объем сделок с криптовалютой подскочил втрое

Оживленные торги на фоне тяжелой экономической ситуации являются плохим признаком, объясняет экономист. Некоторые активы сейчас переоценены на 20-30% по многим показателям, подчеркивает Розенберг.

«Основываясь на нашей работе по оценке фондового рынка, мы переоценены на 20-30% по целому ряду различных показателей», — сказал президент Rosenberg Research.

Самый большой пузырь, по мнению экономиста, сформировался на рынке биткоина. Стремительный рост, который криптовалюта показывала в последние месяцы, "ненормален", заявляет эксперт.

«Параболическое движение биткоина за такой короткий период времени в высшей степени ненормально», — сказал он.

Тем не менее Розенберг утверждает, что пузырь на рынках еще не готов лопнуть. Пока процентные ставки остаются на низком уровне, резкого спада на рынке не должно произойти, уверен стратег.

Также эксперт поделился своим мнением относительно того, в какие активы стоит вкладываться в текущих условиях. Эксперт заявил, что будет избегать лидеров прошлого года и вместо них обратит внимание на сферу коммунальных услуг и энергетику. Биткоин уже все: обновил исторический максимум и стал похож на пузырь

Отдельно Розенберг выделил золото, которое назвал надежным защитным активом.

«Золото в пять раз менее волатильно, чем биткоин. Я был и остаюсь оптимистом в отношении золота», — поделился Розенберг.