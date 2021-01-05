МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Биткоин, завершив драматичный понедельник с максимальным провалом на 15% относительно скромным снижением цены в 3%, во вторник продолжает дешеветь — на данный момент на 1,2%, до 31,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Эксперт предупредил инвесторов о пузыре на рынке криптовалют

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 12.26 мск стоимость биткоина снижалась на 1,15%, до 31,38 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 2,48%, до 31,42 тысячи долларов. На долю биткоина приходится примерно 68,15% всего глобального рынка криптовалют.

В понедельник падение стоимости биткоина достигало 16%, до 29,18 тысячи долларов. В то же время криптовалюта завершила торги понедельника снижением лишь на 2,8%, до 32 тысяч долларов. Третьего января стоимость биткоина достигала нового исторического максимума в 34 778 долларов.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34,8 тысячи долларов.