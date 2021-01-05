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JPMorgan спрогнозировал рост биткоина до $146 тысяч
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Представители JPMorgan считают, что в ближайший год курс биткоина достигнет $50-100 тысяч, а в долгосрочной перспективе криптовалюта может покорить рубеж в $146 тысяч и вытеснить... ПРАЙМ, 05.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Представители JPMorgan считают, что в ближайший год курс биткоина достигнет $50-100 тысяч, а в долгосрочной перспективе криптовалюта может покорить рубеж в $146 тысяч и вытеснить золото в качестве "защитного актива", сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
"Вытеснение золота в качестве "альтернативной" валюты говорит о большом потенциале роста стоимости биткоина в долгосрочной перспективе", — отмечают стратеги JPMorgan Chase.
При этом специалисты считают, что "сближение волатильности" между биткоином и золотом вряд ли произойдет быстро. Этот процесс может занять несколько лет, поэтому теоретический курс выше $146 000 должен рассматриваться как долгосрочная цель, а не ближайшая перспектива.
Аналитики не исключают, что на фоне "спекулятивной мании" стоимость биткоина может подняться до $50-$100 тысяч, но такие ценовые уровни окажутся неустойчивыми.