МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Представители JPMorgan считают, что в ближайший год курс биткоина достигнет $50-100 тысяч, а в долгосрочной перспективе криптовалюта может покорить рубеж в $146 тысяч и вытеснить золото в качестве "защитного актива", сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Эксперт предупредил инвесторов о пузыре на рынке криптовалют

"Вытеснение золота в качестве "альтернативной" валюты говорит о большом потенциале роста стоимости биткоина в долгосрочной перспективе", — отмечают стратеги JPMorgan Chase.

При этом специалисты считают, что "сближение волатильности" между биткоином и золотом вряд ли произойдет быстро. Этот процесс может занять несколько лет, поэтому теоретический курс выше $146 000 должен рассматриваться как долгосрочная цель, а не ближайшая перспектива.

Аналитики не исключают, что на фоне "спекулятивной мании" стоимость биткоина может подняться до $50-$100 тысяч, но такие ценовые уровни окажутся неустойчивыми.