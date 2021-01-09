МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рост самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — за год составил 400%. другая монета — Ethereum — взлетела на 800%. Однако, пишет РБК, на рынке еще остались монеты, на которых можно заработать. Биткоин пробил отметку в $41 тысячу

По словам опрошенных изданием экспертов, в некоторые популярные токены при этом сейчас инвестировать не стоит.

Рынок крипты за год показал рост: биткоин торгуется выше $41 тысячи (данные на 8 января), Ethereum скакнул на 800% и сейчас стоит $1,25 тысячи.

"Схожую динамику показало большинство ведущих по капитализации монет, но не все. Среди них есть и такие, которые за последние 12 месяцев подорожали незначительно", — пишет издание.

В частности, Tron (TRX) с начала 2020 года вырос только на 120%.

Форк биткоина Bitcoin Cash (BCH) за год прибавил 85%.

Ethereum Classic (ETC) за это же время подорожал на 43%.



Токен EOS — только на 15%.

В период предыдущего рекордного ралли крипты — в 2017 году — многие альткоины стремительно дорожали после того, как биткоин в достиг $20 тысяч. "После этого токен XRP в течение нескольких недель вырос на 450%, достигнув $3,8 к началу января. В то же время цена токена Tron поднялась на 700%, до $0,3", — пишет автор статьи.

Как заявил глава Exantech Денис Восквицов, в этот раз альткоины могут также показать существенный рост. При этом в ситуации с многими активами самый выгодный момент для покупки упущен, он большая часть альткоинов до сих пор стоит еще не так дорого для инвестирования.

"Максимальный рост альтернативных криптовалют начинается после того как ралли биткоина подходит к концу, и цена актива перестает демонстрировать активную динамику. С большой вероятностью, после уверенного прохождения BTC отметки в $40 тыс., мы увидим внушительный рост альткоинов", — отметил он.

С его точки зрения, лидерами инвестиций сейчас выступают биткоин и эфир.