МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Главный аналитик агентства Bloomberg Майк Макглоун рассказал, каковы перспективы самой популярной в мире криптовалюты на 2021 год. Эксперты рассказали, какие криптовалюты надо покупать прямо сейчас

На своей странице в соцсети Twitter эксперт написал, что биткоин станет более выгодным вложением средств в 2021 году, чем золото.

"В 2021 году перспективы биткоина упасть до $20 тысяч снижаются", — пишет Макглоун.

Он не исключает, что биткоин достигнет отметки в $50 тысяч.

Напомним, что за 2020 год биткоин взлетел в цене на 380%, накануне, 8 января 2021 года, самая популярная в мире криптовалюта преодолевала на торгах отметку в $41 тысячу.