МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Ethereum на бирже Binance за два дня выросла на 30% и приблизилась к историческому максимуму в $1440, установленному в январе 2018 года. За год альткоин взлетел на 800%. JPMorgan спрогнозировал рост биткоина до $146 тысяч

По данным Coingecko, рыночная капитализация криптовалюты превышает $149 миллиардов при суточных объемах торгов активом в $41,4 миллиарда.

Утром 10 января альткоин впервые с января 2018 года подорожал до $1348. До достижения пика в $1440 активу остается вырасти в цене менее чем на 7%, сообщает РБК.

Ранее эксперты дали рекомендации, какие криптовалюты стоит покупать уже сейчас.