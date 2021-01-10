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Курс Ethereum вырос на 30% за два дня
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Стоимость криптовалюты Ethereum на бирже Binance за два дня выросла на 30% и приблизилась к историческому максимуму в $1440, установленному в январе 2018 года. За год альткоин... ПРАЙМ, 10.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Ethereum на бирже Binance за два дня выросла на 30% и приблизилась к историческому максимуму в $1440, установленному в январе 2018 года. За год альткоин взлетел на 800%.
По данным Coingecko, рыночная капитализация криптовалюты превышает $149 миллиардов при суточных объемах торгов активом в $41,4 миллиарда.
Утром 10 января альткоин впервые с января 2018 года подорожал до $1348. До достижения пика в $1440 активу остается вырасти в цене менее чем на 7%, сообщает РБК.
Ранее эксперты дали рекомендации, какие криптовалюты стоит покупать уже сейчас.