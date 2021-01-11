МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Значительное снижение цены биткоина в последние дни связано с долгожданной и необходимой коррекцией, а поддержать стоимость криптовалюты смогут новые фискальные и монетарные стимулы, а также успехи в борьбе с коронавирусом, заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов. Биткоин дешевеет почти на 15%

В пятницу биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 057 долларов, но с тех пор заметно скорректировался. Так, в полночь на понедельник его стоимость уже опускалась ниже 37 тысяч долларов. А ранее в ходе сегодняшних торгов цена криптовалюты опускалась до уровня 32 538 долларов — минимума с 5 января.

Среди причин снижения цены эксперт указал рост в два раза за месяц с достижением нового исторического максимума, причем без последующей коррекции.

"Сегодня биткоин продолжает снижаться и достигал уровня 32500 долларов. Относительно максимума он уже упал на 22%. После роста в два раза за один месяц это не выглядит драматично, однако стоить вспомнить историю предыдущих циклов", — также отметил Гусейнов. Ведущий аналитик Bloomberg предсказал будущее биткоина

"Рост продолжается уже более 300 дней, коррекции более чем на 20% не было с марта 2020 года, хотя в 2017 году снижения на 30-40% происходили более трёх раз. В общем, есть вероятность, что рынок достиг своего пика. Дополнительными факторами, на мой взгляд, является сильное сопротивление по индексу доллара на уровне 90, исторические максимумы на американских рынках акций на фоне эпидемии коронавируса и при скромных темпах восстановления мировой экономики", — указал он.

По словам эксперта, если биткоин закроет месяц на текущем уровне, вероятность конца цикла роста увеличится. "Поддержать рынки и биткоин смогут обещания новых фискальных и монетарных стимулов и успехи в борьбе с коронавирусом", — заключил он.